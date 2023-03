"Lui è un giocatore che fa la differenza ovunque, sarebbe stato molto utile ancora ai bianconeri", così Daniel Fonseca, doppio ex di Roma-Juventus, ha parlato di Paulo Dybala."Quando sei alla Roma e sai di dover affrontare la Juve, vedi questa gara come quella che devi vincere, nella quale però devi dare tutto, curare ogni dettaglio per provare a sconfiggere i bianconeri. Quando invece vai a giocare all’Olimpico da avversario, devi entrare nell’ottica che i giallorossi saranno più forti grazie al proprio pubblico. I tifosi della Roma sono un plus importante. E questo, con un personaggio come Mourinho che carica l’ambiente sempre, anche prima delle partite, può essere un ulteriore fattore nell’incontro di domani sera".