Smaltita la delusione per la sconfitta di Milano in casa Roma è emergenza in difesa contro la Juventus. Non ci saranno Mancini e Karsdorp - squalificati - e l’infortunato di lungo corso Spinazzola, giusto per ricordarlo ancora e ricordare che contro i bianconeri non potranno, quindi, essere a disposizione tre titolari. L’assenza, ormai cronica almeno per un altro mese, di Spinazzola sarà coperta da Vina, mentre da oggi Mourinho dovrà lavorare per capire come sostituire l’olandese e l’ex Atalanta. Lo riporta Calciomercato.com.