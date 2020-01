Henrikh Mkhitaryan salterà la sfida in programma per domenica sera all'Olimpico tra Roma e Juventus. L'armeno, dopo uno scontro con Meitè nel finale dell'ultima partita dei giallorossi contro il Torino, ha riportato una lesione alla coscia sinistra. L'infortunio, pertanto, lo esclude dal big match della prossima giornata: sulla via del rientro, invece, Nicolò Zaniolo, come riportato da Sky Sport su dichiarazione di Paulo Fonseca.