Il big match dellain attesa delle gare del lunedì, va in scena questa sera nel posticipoallo Stadio Olimpico della Capitale: ladi Josè, regolarmente in panchina dopo la sospensione della squalifica rimediata in seguito al litigio a Cremona con il quarto uomo Serra e le frasi provocatorie sull'impegno contro i bianconeri, affronta ladi Massimiliano, in quello che è a tutti gli effetti una caldissima sfida Champions, nonostante i 15 punti di penalizzazione inflitti ai torinesi.I giallorossi, dopo la qualificazione agli ottavi di Europa League e la brutta caduta dello Zini, vogliono portarsi al quarto posto a pari del Milan e a -1 dalla Lazio terza, ma hanno vinto solo due volte nelle ultime cinque. Gli ospiti invece arrivano da quattro vittorie di fila, cinque considerando l'Europa, e vogliono i tre punti per rimanere settimi e portarsi a -4 dall'Atalanta e a -6 proprio dalla Roma, col sogno Champions che sarebbe distante 9 punti e addirittura il Napoli che potrebbe rivelarsi a 12 punti, qualora la penalizzazione dovesse essere tolta. Sfida nella sfida quella tra gli amici Paulo Dybala, indimenticato ex con qualche polemica, e Dusan Vlahovic, entrambi a 8 reti realizzate finora.Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola; Dybala, Pellegrini, Abraham.Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.