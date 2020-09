1









Il primo vero esame della classe del maestro Pirlo. Dopo il convincente esordio contro la Sampdoria, la Juventus è attesa all’Olimpico, ore 20.45, per il big match contro la Roma di Paulo Fonseca, che deve riscattare sul campo il pasticcio Diawara che è costato la sconfitta a tavolino contro l’Hellas Verona. Roma di Fonseca ma soprattutto di Edin Dzeko, sedotto e abbandonato dalla Juve che ha virato con forza su Alvaro Morata, che dopo le esperienze al Real Madrid, Chelsea e Atletico Madrid è tornato a Torino, non più da compagno ma da allievo di Pirlo. Sarà la sfida dei 9 e tanto altro, per quello che sarà il primo test significativo del nuovo ciclo della Vecchia Signora. Segui la diretta su IlBianconero.com.



Le formazioni ufficiali



Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko



Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Kulusevski, McKennie, Rabiot, Cuadrado; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo