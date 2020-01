La Juventus di Maurizio Sarri è impegnata nel posticipo della 19esima giornata, l'ultima di andata, in programma alle 20.45 presso lo Stadio Olimpico, contro la Roma di Paulo Fonseca. I bianconeri, che non vincono a Roma sponda giallorossa dal 2014, sono reduci dalla vittoria ottenuta contro il Cagliari, ma prima avevano ceduto in Supercoppa contro la Lazio e proprio contro i biancocelesti hanno perso all''Olimpico, nell'unica sconfitta di quest'anno in Serie A: i tre punti sono fondamentali per mantenere la vetta della classifica e laurearsi campioni d'inverno​.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko​. All: Fonseca

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. All: Sarri