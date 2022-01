Che partita! Al termine di un match dalle mille emozioni, la Juventus batte la Roma 4 a 3, vince lo scontro diretto per la Champiosn League e torna a Torino con 3 punti in tasca pesantissimi: Rui Patricio; Ibanez, Cristante, Smalling; Maitland-Niles, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Felix, Abraham. A disp. Boer, Mastrantonio, Villar, Perez, Calafiori, Shomurodov, Reynolds, Mayoral, Kumbulla, Bove, Zalewski. All. Mourinho.: Szczesny; Cuadrado, Rugani, de Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Bentancur; Chiesa, Kean, Dybala. A disp. Perin, Senko, Chiellini, Arthur, Morata, Pellegrini, Bernardeschi, Kaio Jorge, Rabiot, Ake, Kulusevski. All. Allegri.