La Juve si prepara per la Roma. Domenica, ore 20.45, i bianconeri affronteranno la seconda giornata di campionato all'Olimpico. Tre i ballottaggi: De Sciglio-Frabotta, Rabiot-Bentancur e una chance anche per Dybala al posto di Ramsey.



Le probabili formazioni di Roma-Juventus:



Roma (3-4-2-1): Mirante, Ibanez, Cristante, Mancini; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, L. Pellegrini; Mkhitaryan. All. Fonseca.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Ramsey, De Sciglio; Cristiano Ronaldo, Kulusevski. All. Pirlo.