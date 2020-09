La Juve si prepara per la Roma. Domenica i bianconeri affronteranno la seconda giornata di campionato, con il mercato ancora aperto e qualche dubbio di formazioni. Se i tre difensori sono praticamente certi, così come la presenza di Ronaldo e Kulusevski (Dybala in ripresa) i dubbi riguardano soprattutto il centrocampo: Frabotta favorito a sinistra, Arthur e Bentancur si giocano il posto con McKennie e Rabiot.



Le probabili formazioni di Roma-Juventus:



Roma (3-4-2-1): Mirante, Ibanez, Cristante, Mancini; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Perez, L. Pellegrini; Mkhitaryan. All. Fonseca.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Chiellini, Bonucci; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Frabotta; Cristiano Ronaldo, Kulusevski. All. Pirlo.