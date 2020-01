Roma-Juve è il posticipo della 19esima giornata di Serie A. Allo stadio Olimpico, alle ore 20.45, andrà in scena una partita importante per i bianconeri che, con una vittoria, sorpasserebbero l’Inter e si isserebbero al primo posto della classifica. I giallorossi arrivano da una sconfitta, 2-0 col Torino, mentre la Juve ha rifilato un sonoro 4-0 al Cagliari.



POSSIBILI SCELTE- Pochi dubbi di formazione per Fonseca, che dovrà fare a meno di Kluivert, Mkhitaryan, Pastore, Santon e Zappacosta. Dovrebbe giocare Florenzi, forse nei tre dietro l’unica punta Dzeko, con Cetin in difesa. Per il resto confermata la formazione delle ultime settimane. Nella Juve Sarri deve rinunciare, oltre a Khedira infortunato, anche a Bentancur squalificato. Duello in mediana tra Rabiot e Emre Can, ci sono Pjanic e Matuidi. Sulla trequarti vivo un altro ballottaggio, tra Ramsey e Douglas Costa, così come in attacco, in quanto Higuain ha recuperato dal problema fisico alla coscia sinistra riscontrato in settimana. Tanti i dubbi in difesa. DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV - La partita tra Roma e Juventus sarà trasmessa su Sky Sport Serie A e Sky Sport 1 (canale 201 e 202 del satellite). Il Live-Streaming sarà disponibile su Sky Go, servizio streaming a disposizione dei clienti Sky.



CLICCA SULLA GALLERY PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-JUVE!