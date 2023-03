Una squadra che cerca continuità nella rincorsa, di nuovo Mourinho contro, di nuovo Dybala. Sono diversi gli spunti offerto da, la partita di cartello di questa giornata di Serie A, in programma questa sera alle 20:45. Tanti spunti ma un solo obiettivo, per i ragazzi guidati da mister Allegri: continuare a vincere e scalare la classifica, avvicinarsi ai posti che valgono l'Europa, per non avere rimpianti quando arriverà la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni.- La sfida, in programma all'Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle 20.45, è visibile come di consueto in esclusiva su DAZN. Qui su ilBianconero.com live testuale con ampio pre e post partita, con tutti i commenti in diretta del nostro inviato.- Massimiliano Allegri riparte, ancora una volta, dalle certezze: dal 3-5-1-1 e dagli uomini a cui sa di potersi affidare. Arma a partita in corso: Pogba.