In gallery le PAGELLE dei principali quotidiano sportivi.

Tempo di voti e giudizi dopo la sconfitta della Juventus contro la Roma. Un 1-0 che lascia rimpianti per quanto visto sul campo. Diverse insufficienze e solo pochi voti sopra il 6 per la squadra di Massimiliano Allegri. Il peggiore, ovviamente, Moise Kean, espulso dopo appena 40 secondi dal suo ingresso in campo, bocciato anche Vlahovic mentre Allegri si salva.