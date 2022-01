9







di Marco Amato

Fatica, sofferenza, carattere. La Juventus strappa una vittoria importantissima in chiave Champions League, contro una diretta concorrente come la Roma. Una vittoria in rimonta, in una partita dalel mille emozioni e dai mille e uno ribaltamenti di fronte e di risultato. Nel secondo tempo, uno scatto mentale che i bianconeri hanno fatto vedere poche volte, in questa prima parte di stagione, e questa è sicuramente una nota positiva.



Non si può, però, voltare le spalle di fronte alle tante criticità emerse nel corso della partita e che sono una costante di tutta la stagione. 3 punti e il carattere sono il buono da portare a casa. Ma non ci si illuda: il lavoro da fare è ancora tantissimo.



