E' terminato pochi istanti fa il big mtach dell'Olimpico tra la Roma e la Juve, conclusosi con la vittoria dei giallorossi per 1-0. A decidere il match è stata una grandissima rete realizzata da Gianluca Mancini, che al minuto numero 68 trova la rete grazie ad una conclusione dai 25 metri e sulla quale nulla ha potuto un ottimo Szczesny, che in almeno in un paio di occasioni ha mantenuto in vita la sua squadra. Juve che ha provato ad affidarsi alla classe dell'inarrestabile Di Maria, che però da solo non è riuscito a salvare la causa. Notte da dimenticare invece per Moise Kean, entrato ad una manciata di minuti dal 90° per lasciare i suoi compagni in 10 a causa di un rosso rimediato dopo appena 120 secondi. Nella Gallery seguente tutti i voti dei bianconeri.