La Roma ha reso note le modalità di (ri)acquisto dei biglietti per la sfida di campionato contro la Juventus allo Stadio Olimpico, interrotta a causa della riduzione della capienza degli impianti dal 75% al 50%, quando il numero totale di tagliandi staccati era già però di circa 10mila unità oltre il limite. "I biglietti acquistati per la gara Roma–Juventus del 9 gennaio 2022 ore 18.30 saranno annullati e rimborsati", si legge in una nota ufficiale.

Verrà quindi aperta una nuova fase di vendita libera per i circa 20mila tifosi non abbonati che si erano già assicurati un ticket: "Dalle ore 16.00 di mercoledì 5 gennaio, e fino alle ore 12.00 di venerdì 7 gennaio, le sole persone che avevano precedentemente effettuato l'acquisto di un biglietto per questa gara potranno acquistare un nuovo titolo".

Agli abbonati, i disabili e i sostenitori ospiti, verrà invece garantito l'accesso per domenica sera. Per quanto riguarda gli abbonamenti, invece, alcuni tifosi in possesso di tessere per i settori che vanno oltre il 50% della capienza, ovvero la Curva Sud, saranno ricollocati a breve in Curva Nord e distinti, con la possibilità anche di acquistare - con una differenza - una tessera per un altro settore, facendo una sorta di 'upgrade'.