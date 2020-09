“Stasera speriamo in un grande match consapevoli di giocare contro un avversario difficile, ma anche consapevoli di essere una grande SQUADRA. FORZA Ragazzi”. Con questo messaggio rilasciato su Twitter, Lapo Elkann ha voluto caricare la Juventus, impegnata all’Olimpico contro la Roma. Primo test di rilievo per la squadra di Andrea Pirlo, che ha portato a casa un convincente debutto contro la Sampdoria per 3-0.