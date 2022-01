Secondo quanto riferito da Dazn, Landucci non ha esultato al gol di Paulo Dybala, ma ha subito richiamato De Ligt: al centrale olandese ha spiegato la necessità di tenere alto il baricentro, per non abbassarsi troppo come successo col Napoli. Indicazioni anche per Cuadrado, che deve prestare attenzione a Felix: il giovane giallorosso infatti giocata molto largo, tenendo in apprensione il colombiano.