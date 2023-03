Chissà cosa sarebbe stato se... Ebbene sì, nel match di questa sera allo Stadio Olimpico Massimilianoavrebbe potuto essere seduto sulla panchina della, invece che su quella della. Come raccontano i colleghi di Calciomercato.com, infatti, nella primavera 2021, dopo aver esonerato Paulo Fonseca, iavevano deciso di puntare tutto sul tecnico livornese, che allora era "disoccupato" dopo la fine della sua prima esperienza in bianconero. Iniziarono così i primi contatti per sondare il terreno, incontri programmati e poi slittati, garanzie richieste e proposte da discutere, fino alla svolta a sorpresa del 4 maggio 2021: niente Allegri, la Roma aveva scelto Josè Mourinho. Che questa sera, quindi, affronterà ancora una volta l'uomo che avrebbe potuto essere al suo posto.