Siamo a poco più di 48 ore dal fischio di inizio della sfida tra Roma e Juventus, con i bianconeri che proveranno a tutti i costi ad espugnare l'Olimpico. Bisognerà ancora capire però con quali uomini Massimiliano Allegri deciderà di scendere in campo, dove sono previste delle sorprese rispetto all'ultima uscita. Dovrebbe infatti partire dal primo minuto Federico Chiesa, con Angel Di Maria pronto ad entrare a gara in corso. Discorso inverso invece per Paul Pogba, il quale dovrebbe accomodarsi anche questa volta in panchina.