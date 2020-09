Mettere in campo il maggior numero possibile di giocatori di qualità, preservando la qualità. È questo il mantra di Andrea Pirlo, che contro la Roma ha apportato due modifiche di formazioni significative. Innanzitutto Morata titolare, subito pronto all’uso. Ed in seconda battuta, ma di primaria importanza, l’esclusione di Frabotta, con lo spostamento di Cuadrado sulla sinistra e l’allargamento di Kulusevski sulla fascia destra, accorgimento tattico necessario per tenere in campo anche Ramsey, che calpesterà la trequarti.