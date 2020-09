Paulo Dybala è stato convocato da Andrea Pirlo per la sfida di questa sera tra Juve e Roma. L'attaccante argentino però dovrebbe partire dalla panchina e fare eventualmente in suo ingresso in campo a gara in corso. In pole per iniziare la gara là davanti ci sono gli stessi tre che hanno iniziato la prima di campionato contro la Samp: Ramsey a supporto di Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. Intanto però l'argentino è rientrato tra i convocati, magari stasera ci sarà spazio per uno spezzone.