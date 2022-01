La Juve vince in rimonta a Roma, ma subisce tre gol. E i suoi due centrali - Rugani e De Ligt - funzionano a fasi alterne. Espulso l'olandese, non sempre preciso l'italiano. Ecco le loro pagelle:



Tuttosport: DE LIGT 5 - Serata no, serata scomposta. Vive un ritorno ad un passato in cui le sue entrate (a braccia mal gestite) costavano caro. Provoca un rigore, si fa espellere (per doppia ammonizione)... Capita. In società prendono nota e mettono da parte: roba da tenere a mente per il prossimo incontro con Raiola. Posto che, però, le enormi qualità del difensore olandese vanno ben oltre una partita sbagliata.

RUGANI 6.5 - Partenza in difficoltà ma poi tiene botta meglio del collega di reparto. Salva il risultato nel finale, con un salvataggio perentorio in mischia.



Corriere Dello Sport: De Ligt 5 - Già il primo intervento con il braccio nel primo tempo era da rigore, ma Massa lo grazia. Molte volte in affanno, fatica con Abraham e Felix, che lo costringe alla prima ammonizione. Commette il fallo da rigore sul tiro di Abraham che gli costa l’espulsione.

Rugani 5 - Si fa anticipare da Abraham sul gol. Poi una serie di errori che fanno rimpiangere Bonucci e Chiellini.



Gazzetta dello Sport: De Ligt 5.5 - Lotta e urla più del solito. Soffre un po' Abraham ma senza esagerare, il problema è il ritorno del fallo di mano: un rigore procurato e... mezzo. Sul secondo è rosso.

Rugani 5.5 - La Juve sui corner nel primo tempo ha difeso a zona ma lui non arriva su Abraham, che fa 1-0: non una gran figura. Gara complessa, gestita così così ma chiusa in gloria: deviazione al 95'.