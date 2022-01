1









Partita incredibile all'Olimpico, ribaltata dalla Juventus. Tanti gli episodi: un rigore chiesto (e non concesso) dalla Roma nel primo tempo per un tocco di mano di De Ligt. Un altro invece concesso, nella ripresa, sempre per un tocco di mano dell'olandese, che nell'occasione rimedia il secondo giallo e lascia la Juve in 10. Suspence anche per il gol del momentaneo 3-3, con Massa che inizialmente ha annullato la rete dello svedese su segnalazione del guardalinee per un sospetto fuorigioco - inesistente, corretto quindi dal Var - di Morata.



Di seguito tutti gli episodi da moviola analizzati in diretta:



90'+6' - Finita! La Juve vince all'Olimpico al termine di una partita pazzesca.



94' - Contatto tra Abraham e Sczesny in area: protesta Mourinho, ma l'intervento del polacco è chiaramente sul pallone.



90' - 6' di recupero.



80' - Il Var richiama Massa per un tocco di mano di De Ligt in area di rigore, su conclusione di Abraham. Espulso l'olandese per doppio giallo.



77' - Clamoroso all'Olimpico: sbaglia Smalling, De Sciglio entra in area e fulmina Rui Patricio.



75' - Giallo per Cristante per una manata su Dybala a centrocampo.



72' - Pareggio di Kulusevski annullato per un fuorigioco: interviene il Var e ribalta tutto: 3-3!



70' - Accorcia la Juventus: grande spunto di Morata sulla destra, cross per Locatelli: colpo di testa e 3-2 bianconero. Tutto regolare.



64' - Giallo per Locatelli, per un'entrata in ritardo su Mkhitaryan.



59' - Felix va giù e lamenta un colpo alla gola di Cuadrado, già ammonito: il tocco c'è, sembra fortuito.



58' - Ibanez rischia il secondo giallo per due falli prima su Dybala e poi su Cuadrado: graziato.



53' - Gol di Pellegrini: sulla punizione concessa da Massa arriva il terzo gol della Roma del capitano giallorosso.



51' - Giallo anche per De Ligt, che ferma Felix in scivolata: per Massa è giallo. Proteste dell'olandese.



50' - Giallo per Ibanez, in ritardo su Dybala. Giusta ammonizione.



49' - Giallo per Veretout, trattenuta su Locatelli: provvedimento corretto.



47' - Vantaggio Roma. Pellegrini serve Mkhitaryan, destro deviato da De Sciglio e palla imprendibile per Szczesny: tutto buono.



45'+4' - Fischio finale del primo tempo. Gestione tutto sommato tranquilla per Massa, gara non cattiva: la decisione di non fischiare il rigore per la Roma, dopo un tocco di mano in area di De Ligt, ha scatenato le polemiche dei padroni di casa. Pesa il giallo a Cuadrado, soprattutto in chiave Supercoppa.



47' - Giallo per Cuadrado, intervento duro su Felix: era diffidato, salterà la Supercoppa italiana contro l'Inter.



45' - 4' di recupero per i soccorsi ad Abraham, Chiesa e il cambio di quest'ultimo.



43' - Contropiede Roma, partito da un contrasto tra Abraham e De Ligt a centrocampo, sembra esserci il fallo dell'inglese. L'azione si chiude con un angolo per i giallorossi, tiro pericoloso di Pellegrini deviato in corner e proteste dei bianconeri per il precedente contatto.



24' - Problemi per Chiesa, che resta a terra dopo un intervento da dietro di Smalling: nessuna sanzione da parte di Massa.



18 - Pareggio della Juve. Chiesa serve Dybala al limite, sinistro a giro imprendibile: tutto regolare.



13' - Proteste Roma. Tiro di Pellegrini, palla sul piede di De Ligt e poi sulla mano destra del difensore, in area bianconera. Massa lascia rigore, il Var conferma la decisione del fischietto.



11' - Gol della Roma. A segno Abraham di testa sugli sviluppi di un corner: nessun dubbio sulla regolarità della rete.



PARTITI - 1' - Al via il match!



Davide Massa di Imperia dirige la sfida tra Roma e Juventus, valida per la 21^ giornata di Serie A. Ha già diretto questa sfida due volte in carriera, i 'suoi' precedenti risalgono entrambi alla stagione 2018-19: 1-0 in Juventus-Roma, 2-0 in Roma-Juventus. Curiosità: in questa stagione Massa non ha ancora fischiato un calcio di rigore. La Juve non aveva Massa dalla 33^ giornata dello scorso campionato (1-1 con la Fiorentina). La Roma, invece, ritrova Massa dopo lo 0-0 con il Napoli. Ma attenzione: l'unico ko casalingo dei giallorossi con il fischietto di Imperia risale alla stagione 2012-13 (2-3 per l'Udinese).



ROMA - JUVENTUS







Arbitro: MASSA

Assistenti: CARBONE - PERETTI

4° uomo: GIUIA

Var: DI PAOLO

Avar: DE MEO