In attesa del posticipo del lunedì tra Parma e Lecce, è Roma-Juventus la gara conclusiva della domenica di Serie A. La squadra di Fonseca, quinta in classifica, attende quella di Sarri, che con una vittoria andrebbe in vetta in solitaria dopo il pareggio dell'Inter con l'Atalanta di ieri. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match analizzati dalla redazione de IlBianconero.com:



49' - Rabiot si calcia addosso il pallone: il fallo di mano che chiedono tifosi e giocatori giallorossi non può essere ravvisato.



42' - Mancini protesta per un possibile fallo di mano di De Ligt: il centrale colpisce però con il volto.



30' - Rabiot e De Ligt atterrano Zaniolo: giallo per il difensore olandese. Giusto.



17' - Clamorosa occasione per la Roma e per Pellegrini: il tiro a botta sicura colpisce Rabiot, che ha il braccio sinistro attaccato al corpo. E salva tranquillamente la porta di Szczesny.



12' - Fallo di Pjanic, costretto a fermare Pellegrini. Lo sgambetto è duro: giallo giusto.



8' - Dybala attacca alle spalle Veretout: atterrato, è calcio di rigore. Netto. Il francese viene ammonito, nonostante fosse chiara occasione da rete. Al Var, il giallo è stato confermato.

2' - Regolare il gol di Demiral! Il centrale turco arriva in posizione regolare, c'era il fallo precedente su Ronaldo.



1' - Calcio d'inizio.



ROMA – JUVENTUS h. 20.45

GUIDA

MELI – FIORITO

IV: GIACOMELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI