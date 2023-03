Nella sconfitta dellnon sono mancate le proteste, soprattutto da parte della squadra di casa. In particolare su un contatto tra Kostic e Ibanez, oltre ovviamente al fallo di reazione nel finale di Kean ai danni di Mancini. Nel complesso, l'arbitro dell'incontro, Maresca, è stato premiato dai quotidiani per la prestazione.Per la Gazzetta dello Sport, ​"l'arbitraggio di Maresca è ben condotto, anche grazie a tre check silenziosi del Var Aureliano. Giusto il rosso assegnato a Kean, senza discussione, così come il giallo a Kostic che colpisce in maniera non violenta Ibanez", 7 il voto del quotidiano."Ammonito Kostic per un calcetto a Ibanez dopo che si era liberato della palla: proteste giallorosse, ma è giusto il giallo, non si tratta di gioco violento", scrive invece Tuttosport che aggiunge sull'episodio di Kean "giusta l’espulsione al 45’ st per Kean, che dopo essersi allacciato con Mancini lo colpisce con un calcio violento alla gamba destra".