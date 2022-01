Intervenuto su Calciomercato.com nella sua consueta rubrica, l'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa ha analizzato anche l'operato di Massa (con Di Paolo al Var) durante la sfida di domenica tra Juventus e Roma, "bocciando" il fischietto con un 5 in pagella. Ecco il suo commento: "C'è un fallo di mano di De Ligt su tiro di Pellegrini, l'arbitro e il Var non intervengono ma quello è calcio di rigore. Massa l'ha visto, era lì di fronte. Ok il penalty assegnato ai giallorossi per l'altro tocco con il braccio di De Ligt su tiro di Abraham. Per il resto qualcosa da rivedere a livello disciplinare, ma non determinante".