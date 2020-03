In Inghilterra continuano le voci secondo le quali la Juventus sarebbe interessata a Chris Smalling, difensore della Roma in prestito dal Manchester United. I bianconeri hanno smentito spiegando che Smalling non è un obiettivo per la prossima stagione anche per un fatto d'età (30 anni, classe '89), ma la stampa inglese sostiene che potrebbe essere fatto un tentativo se la Roma non dovesse riscattarlo. Proprio i giallorossi, infatti, sono rimasti spiazzati dall'ultima richiesta dei Red Devils che si aggira intorno ai 29 milioni di euro. Alla prima stagione in Italia, il difensore inglese è diventato subito una colonna della difesa di Fonseca totalizzando 28 presenze, 2 gol e un assist.