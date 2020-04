Come riporta Il Messaggero, la Roma punta Rolando Mandragora in caso di cessione di Bryan Cristante. Il mercato giallorosso si intreccia ancora una volta con quello della Juventus: la Roma e i bianconeri, infatti, sarebbero intenzionate a scambiare i cartellini dei due centrocampisti, entrambi con una valutazione intorno ai trenta milioni di euro e plusvalenze garantite da una parte e dall'altra. L'affare di cui si è parlato nelle scorse settimane entrerà nel vivo a maggio. Prima di mettere in piedi lo scambio, la Juve dovrà riprendere Mandragora dall'Udinese attraverso l'accordo di recompra siglato al momento del trasferimento del centrocampista in Friuli.