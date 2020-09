Spunta un labiale di Edin Dzeko durante la partita di ieri sera contro la Juventus. L'attaccante bosniaco, che non meno di sette giorni fa era ad un passo dalla maglia bianconera, si è lamentato col direttore di gara Di Bello dopo uno dei tanti corpo a corpo con la difesa bianconera. Una chiamata di Di Bello non ha convinto il bomber della Roma che come si legge su Il Corriere dello Sport avrebbe detto al direttore di gara: "​Sempre così con loro, oh..." Insomma, sembra che il bosniaco ha già messo da parte la delusione per non essere diventato il nuovo attaccante della Juve...