C'è anche uno splendido sinistro a giro di Paulo- e precisamente quello che valse il provvisorio 1-1 nella sfida contro laallo Stadio Olimpico poi terminata 3-4 grazie a una pazzesca rimonta della- tra i gol in lizza alper il premio alladella stagione 2021-22. A decretare la prima classificata nella top ten stilata dalla Rivista Undici saranno i tifosi, che per scegliere la propria preferita avranno tempo fino alle ore 23.59 di mercoledì 12 ottobre 2022. L'esclusivo appuntamento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori presieduta da Umberto, in collaborazione con l'agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini, si svolgerà poi lunedìcon la classica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla scorsa stagione di Serie A.Questo l'elenco dei gol "candidati" al premio:- Luis Alberto in Lazio-Sampdoria- Hakan Calhanoglu in Inter-Cagliari- Antonio Candreva in Sampdoria-Udinese- Davide Faraoni in Verona-Roma- Theo Hernandez in Milan-Atalanta- Lautaro Martinez in Inter-Atalanta- Lorenzo Pellegrini in Verona-Roma- Gianluca Scamacca in Milan-Sassuolo- Daniele Verde in Sassuolo-Spezia