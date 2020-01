Maurizio Sarri è a lavoro in vista della gara di domenica sera all'Olimpico contro la Roma, dove la vittoria è fondamentale per mantenere la testa della classifica: o in solitaria o a braccetto con l'Inter, a seconda di quello che faranno i nerazzurri contro l'Atalanta nella sfida di domani. Per l'allenatore bianconero c'è ancora qualche nodo di formazione da sciogliere a due giorni dalla gara: uno è in difesa, dove Demiral e De Ligt si giocano il posto vicino a Bonucci; l'altro sulla trequarti con il ballottaggio aperto tra Ramsey e Bernardeschi; l'ultimo, infine, in attacco, dove uno tra Dybala e Higuain affiancherà Ronaldo.