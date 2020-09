Serata amara per la Juventus, che pareggia 2-2 contro la Roma in una partita nella quale ha sempre inseguito i giallorossi. Una doppietta di Ronaldo evita la beffa alla squadra di Pirlo che ha chiuso la partita in dieci per l'espulsione di Rabiot: il francese si è preso un doppio giallo prima per fallo di mano in area che ha causato l'1-0 della squadra di Fonseca, poi per un intervento in ritardo su Mkhitaryan. Un risultato, due prospettive: bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?



