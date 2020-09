1









Da Juventus.com, ecco un punto sugli ex di Roma-Juve: "Nella rosa giallorossa militano due ex bianconeri. Si tratta del portiere Antonio Mirante e dell’esterno difensivo Leonardo Spinazzola. Mirante - 37 anni - arrivò nel Settore Giovanile della Juventus nel 2000 per poi partire del 2004: in questo periodo vinse due edizioni del Torneo di Viareggio (2003 e 2004). A Torino tornò nell’anno della serie B (2006/2007) come vice Buffon, collezionando 7 presenze. Anche Spinazzola ha prima militato con la squadra Under 19 e poi è tornato in Prima Squadra. In Primavera ha vinto anche lui una Viareggio Cup (2012, premiato come miglior giocatore), mentre nella stagione 2018/2019 ha vinto Scudetto e Supercoppa Italiana, disputando in tutto 12 gare".