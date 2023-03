La Juventus ha diramato la lista dei giocatori che saranno a disposizione di Massimiliano Allegri per il big match contro la Roma, in programma domenica alle 20:45. Torna Miretti a disposizione ma non ci sarà Mattia De Sciglio, out per un affaticamento muscolare oltre a Milik e Kaio Jorge, come preannunciato dal tecnico in conferenza stampa.Szczesny, Perin, PinsoglioBremer, Gatti, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, DaniloLocatelli, Miretti, Pogba, Rabiot, Kostic, Paredes, Cuadrado, Fagioli, BarrenecheaVlahovic, Di Maria, Chiesa, Kean, Soulé, Iling Junior