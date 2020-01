Roma-Juve è dietro l'angolo. Nella sfida dell'Olimpico la squadra di Sarri è leggermente favorita, a 2.25, mentre il successo dei padroni di casa vale 3.00, il pareggio è a 3.75. Più decisi gli scommettitori, l’86% ha scelto la vittoria della Juventus. In netta ripresa Ronaldo, autore di una tripletta nella scorsa gara contro il Cagliari: il gol di CR7 ai romanisti è nell’aria e si gioca a 2.00, per una doppietta si sale a 6.25, quota stellare per un’altra tripletta, a 27.00. Tra i giallorossi, il più indiziato al gol è Dzeko che proprio ai bianconeri segnò la sua prima rete in Italia nel 2015: il gol del bosniaco è a 2.75.