C’è un dato che salta subito agli occhi nell’analisi di Juventus – Roma ed è che i giallorossi non hanno mai vinto allo Stadium dalla sua inaugurazione nel 2011 ad oggi. 9 sconfitte in altrettante trasferte nella Torino bianconera per la Roma, che ha l’occasione di sfatare questo tabù nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Le statistiche impietose però, fanno pendere il pronostico degli analisti dalla parte degli uomini di Sarri: la vittoria juventina è a 1.50, per il primo guizzo dei capitolini allo Stadium si sale a 6 volte la posta, il pareggio nei 90 minuti è a 4.50. Bianconeri in vantaggio anche nelle quote per il passaggio turno, a 1.24 contro quota 4.00 dei giallorossi. Anche gli scommettitori si schierano in maggioranza con la Juventus, il 95% ha infatti scelto il passaggio turno dei bianconeri.