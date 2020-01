Come riporta Opta Sport, la Juventus non trova il gol da due partite di campionato contro la Roma all'Olimpico: i giallorossi non tengono la porta inviolata per più gare interne di fila contro i bianconeri in Serie A dalla fine degli anni '80. Questa sera i bianconeri sfidano i giallorossi alle ore 20.45. La squadra di Sarri ha bisogno di tre punti per laurearsi campione d'Inverno visto che in caso di arrivo a pari punti fa fede la differenza reti (nettamente migliore quella dei nerazzurri). A fine stagione, quando saranno state giocate entrambe le partite di campionato tra Juve e Inter, in caso di arrivo a pari punti farà fede la differenza rete negli scontri diretti.