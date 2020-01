Maurizio Sarri può sorridere in vista del posticipo di domenica sera contro la Roma all'Olimpico: Gonzalo Higuain è tornato in gruppo ed è disponibile per la gara contro i giallorossi. Il Pipita è in ballottaggio con Dybala per fare coppia con Ronaldo, ma intanto l'allenatore bianconero può tirare un sospiro di sollievo: Higuain c'è.