Mercato ma non solo. Dopo la vittoria contro la Sampdoria Andrea Pirlo volta pagina e prepara la gara dell'Olimpico contro la Roma in programma domenica sera. Tra le conferme della prima giornata potrebbe esserci anche il giovane Frabotta, schierato a sorpresa una settimana fa e promosso dall'allenatore. Alex Sandro è ancora out, Luca Pellegrini sta svolgendo i test medici prima di firmare con il Genoa e De Sciglio può partire nei prossimi giorni. Per questo, secondo Sky Sport, Pirlo sta pensando di confermare il classe '99.