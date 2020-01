Your browser does not support iframes.

Ci siamo. La Juve affronta la Roma all'Olimpico, calcio d'inizio alle 20.45. Una gara bella e intrigante, ma soprattutto importante ai fini della classifica: l'Inter si è finalmente fermata, e per i bianconeri la partita di questa sera rappresenta una vera e propria occasione di svolta per il campionato. Un segnale, ecco cosa attendono i supporters juventini. Anche stavolta, arrivati davvero in tanti per la super sfida di questa domenica, 12 gennaio.



FOTO e VIDEO del pre partita sono nella nostra gallery dedicata.