Ildella 25esima giornata di Serie A, in attesa delle gare del lunedì, va in scena questa sera nel posticipo delle 20.45 allo Stadio Olimpico della Capitale: ladi Josè Mourinho, regolarmente in panchina dopo la sospensione della squalifica rimediata in seguito al litigio a Cremona con il quarto uomo Serra e le frasi provocatorie sull'impegno contro i bianconeri, affronta ladi Massimiliano Allegri, in quello che è a tutti gli effetti una caldissima sfida Champions, nonostante i 15 punti di penalizzazione inflitti ai torinesi.