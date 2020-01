Domani sarà giornata di vigilia per la Juventus, che domenica sera affronterà la Roma all'Olimpico nel posticipo delle 20.45. Ancora qualche dubbio da sciogliere per l'allenatore bianconero, su tutti quello del centrale di difesa da schierare vicino a Bonucci: è ballottaggio tra Demiral e De Ligt. Qualcosa di più si potrà capire nella conferenza di Sarri, in programma domani alle 13.