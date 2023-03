Quella di domani sera tra Roma e Juve sarà una sfida che promette spettacolo, soprattutto dopo la revoca della squalifica di Mourinho che ha gia di per se infiammato il match. Ma quella tra bianconeri e giallorossi è una battaglia che si presenterà anche sul mercato, perchè come riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi i club sono sulle orme di Davide Frattesi e non è escluso che ne possa nascere una vera e propria asta a giugno.