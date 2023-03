Quella tra Josèe Massimilianonon è mai una sfida banale. Questa sera allo Stadio Olimpico, nel big match tra, si troveranno di fronte i due allenatori più vincenti dell'attuale Serie A, che vantano rispettivamente 26 e 13 trofei in bacheca, uniti dalla filosofia delelevato a unità di misura: come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tra il mantra delloe quello delle famigerate, entrambi i tecnici si sono spesso e volentieri fatti paladini di un credo ben preciso, quello per cui - in sintesi - a contare davvero nel calcio sono solo le vittorie, e poco importa come arrivano.Ma i loro punti di contatto non si limitano a questo. Sia Mourinho che Allegri, infatti, condividono l'uso della, indizio o prova di maggior copertura, per quanto con il livornese sia raro assistere a una squadra completamente rinchiusa. Per tutti e due vale il principio della prima mossa da lasciare agli altri, motivo per cui, secondo la rosea, questa sera è lecito attendersi che entrambi cercheranno di creare le condizioni per la ripartenza perfetta, rapida e verticale, senza tanti giri di pallone. E fuori dal campo? Entrambi si distinguono per il, quello che fa esclamare: "Che carattere!". Beh, forse sempre meglio che non averne...