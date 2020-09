Paulo Dybala è tornato a correre assieme ai compagni di squadra. Da un paio di giorni si sta allenando assieme al resto del gruppo ma secondo quanto riporta Sky Sport, non è certo della convocazione per la sfida di domenica sera allo Stadio Olimpico contro la Roma. Lo staff medico, infatti, vuole essere certo del completo recupero dell'attaccante argentino senza rischiare ricadute come già avvenuto al termine della passata stagione. Dybala è tornato ma la Juve se lo vuole godere, per questo Pirlo non andrà di corsa per portarlo tra i convocati.