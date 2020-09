Poco più di mezz'ora per Douglas Costa nel 2-2 contro la Roma all'Olimpico. Il brasiliano è entrato al posto di Morata, e nel post partita ha fatto un post sui suoi profili social per analizzare il pareggio con i giallorossi: "L'unica cosa che cade dal cielo è la pioggia, il resto è una lotta!!! Continuiamo a guardare avanti e a cercare i nostri obiettivi!".



