José Mourinho ha scelto di mandare in campo il giovane Felix dal 1' contro la Juventus, insieme al titolarissimo Tammy Abraham. L'ex centrocampista della Roma, Luigi Di Biagio, ha dato una spiegazione ai microfoni di Dazn: "Anche per dare supporto ad Abraham e cercare di vincere la partita, cercando di attaccare i difensori in profondità"



Su Maitland-Niles: "Lo conosco bene, sa fare tanti ruoli. Nasce come centrocampista, gioca esterno perché all'Arsenal è stato schierato lì. Ma nasce come interno".