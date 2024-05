Roma-Juve, De Rossi a Dazn

Daniele De Rossi ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Juventus. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Roma."Ottima partita, se penso che 48 ore stavamo qua incerottati dove anche lì avevamo lottato fino all'ultimo. Posso solo che essere orgoglioso, i pareggi non ci fanno piacere ma sono orgoglioso dei ragazzi, di come si impegnano, è la voglia di arrivare al risultato, all'obiettivo anche quando fanno cose meno lucide. Ci sono 4-5 giocatori che hanno fatto 10mila mimuti da quando sono arrivato. Con un piccolo di fortuna in più potevamo vincerla, hanno tirato anche loro spesso."Loro sono forti, hanno giocatori eccezionali, va dato il merito anche a loro."IL CAMBIO DI DYBALA - "Ha sentito un fastidio all'adduttore, dice che non sia nulla di clamorosamente grave, valuteremo in questi giorni, speriamo."Tutte e due volevamo vincere, occasioni da una parte e dall'altra ma a noi non conviene allungare le partite in questa maniera contro una squadra fisica come la Juve. Sono partiti forte nel secondo tempo, quando subiamo un occasione ci spaventiamo un po', abbiamo smarrimento.""Verrà giocata tardissimo, probabilmente per l'Atalanta sarà una finale. Non possiamo permetterci di arrivare lì e vedere come va quando noi siamo in vacanza. Giocarla così lontano falsa tutto quanto, non è colpa di nessuno, è successo quello che è successo purtroppo però ci fa fare calcoli diversi."Ho chiesto consiglio a mister Allegri, mi ha detto "puoi fare gol anche al sessantesimo", dovremo essere energici, intensi ma anche intelligenti.Non dobbiamo andare per forza all'arrembaggio"