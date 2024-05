Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Roma-Juventus: "Abbiamo la fortuna che sono due competizioni diverse, non collegati. Sappiamo che la sconfitta con il Leverkusen non cambia niente per quanto riguarda il campionato. Sono passati un paio di giorni ma è quello che capita a chi fa l'Europa e chi va fino in fondo. ""Un po' di stanchezza potrebbe esserci, questa partita vale molto di più per noi che per loro. Giochiamo davanti il nostro pubblico, ci sostiene e poi abbiamo riserve all'altezza, gestiremo i minuti"