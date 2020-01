di Francesco Guerrieri

Roma-Juve e una vita di rivalità. In campo, ma anche asse caldissimo di mercato. Ieri come oggi, dove in giallorosso ci sono due giocatori che piacciono molto alla dirigenza juventina: da una parte Lorenzo Pellegrini, romano classe '96, figliol prodigo tornato per diventare grande dopo essere maturato a Sassuolo; dall'altra Nicolò Zaniolo, il talentino classe '99 scartato dalla Fiorentina e ceduto con troppa fretta dall'Inter che a Roma ha trovato una vetrina sul grande calcio.



AFFARE SFUMATO - Un occhio puntato al futuro con la testa al mercato che fu. Trattative chiuse e altre saltate prima di iniziare. Come quella di Edgar Davids, che nell'estate del 2002 era stato richiesto da Fabio Capello per il centrocampo della Roma. "Ok, ma in cambio, oltre a una parte cash, ci date quei due ragazzini della Primavera: De Rossi e Aquilani", fu la risposta di Moggi. Non se ne fece niente. Grazie e arrivederci, Capello neanche ci pensava di dare via i due giocatori più forti del settore giovanile giallorosso. Vediamo invece quali sono i principali affari andati in porto tra i due club.



Sfoglia la gallery per vedere gli affari tra Roma e Juve